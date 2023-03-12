Россия на втором месте: США назвали своего главного врага

Фото, видео: Depositphotos / emmajay1; 5-tv.ru

В числе других противников Штатов — Иран и Северная Корея.

Грузия может стать лишь одним из потенциальных плацдармов для противодействия России, еще одним плацдармом может быть — Приднестровье, где сотни тысяч граждан имеют российские паспорта, такой точкой напряжения может стать Нагорный Карабах — где стоят наши миротворцы.

Логика в том, чтобы создать как можно больше центров напряжения вокруг наших границ пользуясь тем, что главный фокус Москвы сейчас на спецоперации. Эта мысль подается открытым текстом в докладе американской разведки, которая предполагает что задействовать армию где-то еще, кроме Украины, Москве будет проблематично.

В том же докладе правда, признается, что в случае чего — ядерный потенциал России — крупнейший в мире и не надо его недооценивать. Примечательно, что впервые американская разведка отводит роль главного противника США — Китаю, мы на втором месте, следом — Иран и Северная Корея.

Доклад разведка представила на специальных слушаниях в Сенате, и в целом документ может нас в чем-то даже порадовать, может до нас из-за Пекина лишний раз руки не дойдут. Сейчас, например, спецслужбы США заняты популярным Китайским приложением с короткими смешными видео…преимущественно танцев, котиков, и обзорами косметики.

В Китае сейчас небольшая политическая пауза. В эти дни в Пекине проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей — аналог Верховного совета СССР. На нем раз в пять лет утверждают новых руководителей. Главная новость — на третий срок председателем КНР назначен Си Дзиньпин — и это впервые в истории страны.

Он занимает жесткую позицию по отстаиванию китайского суверенитета, видя что Запад во главе с США проводит политику окружения и подавления Китая. Получив мандат на новый пятилетний срок Си Дзиньпин может уже противодействовать этим нападкам более решительно.