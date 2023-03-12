Старый сценарий: как прошли массовые демонстрации в Грузии и причем здесь США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Volkov; 5-tv.ru

За многотысячными демонстрациями в Тбилиси прослеживается вляиние Запада.

Удивительные двойные стандарты: когда в Капитолий заходит толпа, как мы увидели преимущественно мирная — всех отдают под суд. Жестко, без колебаний. А когда на Майдане жгли беркутовцев — это мирный протест. Помните все эти визиты в Киев гостей из Вашингтона?

Так вот на этой неделе история повторилась в Грузии — там тоже митинговали, жгли покрышки и коктейли Молотов, а и снова окрики из Америки — уважайте свободу собрания!

Но в случае с Грузией речь даже не о двойных, а о тройных стандартах — поводом к беспорядкам, стал законопроект об иноагентах, скопированный с американского. Но грузинам — не положено.

И вот, под напором толпы и окриков из-за океана парламент отказался от законопроекта вовсе. Толпе этого мало, появились новые требования, которые усугубляют кризис.

Ждать ли в Тбилиси госпереворота? Разбирался на месте Александр Сафиулин.

Тот случай когда понедельник начался с дикого дежавю: центр города, толпа людей, преимущественно молодежи и оппозиционных политиков. Кто-то уже подготовился, люди в касках. Купили респираторы, начинаются посвистывания, у многих закрыты лица банданами, у многих пластиковые очки: все прекрасно понимают, что их сегодня может здесь ожидать.

Флаги ЕС, плакаты на английском и неудержимое желание показать кто тут власть… в Грузии. Изначально заявленный просто митинг почти сразу перерос в столкновения с полицией. Мирные протестующие заблаговременно подготовили коктейли Молотова.

Кричат против попытки маркировать организации получающие 20% финансирования из-за рубежа — иностранными агентами и обязать подавать отчетность на что были потрачены деньги.

Больше всего этим недовольны многочисленные некоммерческие организации в названии которых чаще других встречаются слова «демократия» «свобода» «независимость» «европейский», и через жернова которых прошли большинство митингующих.

Уже когда коктейли Молотова летели в полицию, в здание парламента, когда начали разбирать брусчатку, бить окна в зданиях, с Запада пришла реакция — призыв, больше похожий на требование — не трогать мирных протестующих, говорит представитель Госдепа Нед Прайс, иначе не видать вам ЕС, вторит ему глава Евросовета Шарль Мишель. А можем и вовсе санкции ввести, твердят они уже в унисон. Грузинский президент сразу выбрала сторону.

«Я стою здесь, в Нью-Йорке, и за моей спиной — статуя Свободы. Это символ того, за что мы всегда боролись и к чему пришли сегодня», — сказала Саломе Зурабишвили.

Но правительство еще пыталось провести все по закону. Даже уже в осажденном парламенте, пытались голосовать, и унять беспорядки.

Это совсем не понравилось защитникам НКО и они снова достали заранее заготовленные спецсредства и парламентарии — дрогнули — рассмотрение законопроекта приостановили.

Толпе этого было мало. На следующий день площадь вновь заполнилась. Теперь требовали не только отозвать закон, но и освободить всех задержанных. Среди которых, кстати, наемники, еще совсем недавно воевавшие на Украине. Дали час времени, а когда он истек — заблокировали парламент.

После бросились на спецназ. Атака пошла и на центральный вход, полиция вновь применила водометы.

Вскоре появились и первые баррикады с хорошо экипированными защитниками. Этого оказалось достаточно: закон об НКО — отозвали. Казалось бы, победа, можно расходиться, но нет — вечером следующего дня очередная встреча, на том же месте.

Руставели заполнен до отказа, чтобы пройти, точнее протиснуться через всю толпу, нужно хорошо постараться. На сцене начинаются выступления.

В толпе даже замечено несколько медиков, люди в касках с красными крестами и аптечками.

На сцене выступают представители иностранного легиона, периодически выкрикивает антироссийские лозунги, призывая бороться с Россией, вот так вот толпа реагирует радостно. Откуда взялась «Россия» в этой толпе — вообще отдельная история. Демонстранты уверяют, что закон выдумали по примеру соседней страны, хотя на рассмотрении в парламенте Грузии лежал документ, практически полностью переведенный с такого же, только американского еще от 1938 года. Однако в конце недели про отозванный закон уже говорят мало. Теперь кричат об отставки всего правительства. Впрочем, другого развития никто и не ждал.

«Нынешнему правительству разрешат находится у власти до очередных выборов. А потом выборы проамеринские, и я думаю, что грузинская мечта останется мечтой», — сказал Игорь Гиоргадзе лидер партии «Справедливость», грузинский политический деятель.

«Главная цель — переворот, т.к правительство пошло на все уступки, которые выдвинули протестующие. Требования все равно останутся, пока правительство не покинет свой пост, т.к американцев не устраивает не то что правительство, направленность, что оно склоняется к какому-то сотрудничеству с Россией», — сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации ветеранов специального подразделения «Альфа».

Лишь в пятницу сцену разобрали. Митингующие начали расходится по домам. Кажется, все всё поняли. Грузинский президент — опять же — из США назвала такой исход — победой общества. Порадовался и украинский, и пожелал стране дальнейших демократических успехов. Ему ли не знать, как куется истинная западная демократия.