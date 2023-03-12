Новые сорок тысяч часов видео изменили представление о штурме Капитолия в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Nigro; 5-tv.ru

Трамп призвал освободить всех задержанных по делу о штурме Капитолия.

Вашингтону жизненно важно отвести все подозрения от себя. Байден нацелился на перевыборы и уничтожение европейской инфраструктуры, то есть удар по ближайшим союзникам — это не то, с чем он может победить в 2024 году, более того — диверсия — это повод для импичмента.

Это отлично понимают его оппоненты — республиканцы, и вопрос причастности США — Fox News подняли на следующий день после диверсии. Смотрите какую логику выстраивал обозреватель Такер Карлсон — Америке диверсия выгодна, Байден и его команда угрожали остановить газопровод. Америке не привыкать сеять хаос и разрушения.

На Карлсона накинулись СМИ демократов, называя обозревателя пророссийским, пропутинским и так далее.

На этой неделе на него вывалилась новая порция «хейта», как сейчас говорят, на сей раз за расследование «по делу 6 января». Когда сторонники Трампа, уверенные, что его победу украли — пошли митинговать к Капитолию и проникли внутрь.

Уверен, вы видели эти кадры. Но оказалось, есть и другие кадры, а именно более 40 000 часов записей с камер наблюдения. Из них следует, что подавляющее большинство демонстрантов — вели себя, как на экскурсии в музее. Согласитесь — это меняет представление о произошедшем.

И вот уже адвокаты «нападавших», а в обвиняемых — 978 человек, требуют пересмотра дел, экспрезидент Трамп требует и вовсе отпустить всех на свободу.