«Проукраинская группа»: как западные СМИ освещают расследование теракта на «Северных потоках»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

Корреспондент «Известий» искал в Германии следы «проукраинской группы» или хотя бы смысл во всей этой версии.

Есть определенные сигналы, что украинский вопрос начал уже порядком надоедать на Западе. Например, Зеленскому отказали в выступлении на премии «Оскар», ему, как актеру было бы это сделать вдвойне приятно, и он уже выступал на Берлинском, Каннском, Венецианском фестивалях и церемонии «Золотой Глобус» — но это было в прошлом году, а в этом, как пишет журнал Variety, оскаровцы ему отказали.

Так как опросы показывают, что американцы теряют интерес к оказанию помощи Украине — очень показательные данные — сравните левый и правый столбцы, в начале прошлого года и в начале этого. Особенно стало раздражать попрошайничество Зеленского республиканцев: среди них уже почти каждый второй считает — чего Америка слишком сильно помогает.

Более того, Украина становится удобным «сливным бачком» в который можно смыть всякого рода «неприглядные вещи».

На этой неделе одновременно ведущие издания Германии и США со ссылкой на «секретные данные» и «высокопоставленные источники» сообщили, что за атакой на «Северные потоки» стоит некая «проукраинская группа». Разнятся детали, но вот это определение «проукраинская группа», вбивается в мозг на двух языках и становится ясно, что источник сенсационной версии — один.

И появился он, очевидно, после экстренного визита Олафа Шольца в Вашингтон. О чем он вел переговоры с Байденом — загадка. Через три дня после визита в один день в США и Германии вышли публикации о «проукраинской группе».

До этого, напомню, было две версии подрывов — одну уже пытался навязать Запад — мол, Россия самоуничтожила свои трубопроводы. Вторая — и пока она самая крепкая — что диверсию провели спецслужбы США.

На мой взгляд «проукраинская группа» — это такой политический анекдот, мем, если говорить современным языком как выражение «хайли лайкли», которым британцы описывали причастность России к отравлению Скрипалей. Как «русские хакеры», помешавшие Клинтон на выборах, как «пробирка с сибирской язвой» Пауэлла, наконец. Жаль что за каждым из этих мемов следовала конфронтация и страдания людей.

Виталий Чащухин на месте в Германии искал следы «проукраинской группы» или хотя бы смысл во всей этой версии.

Сложно было представить куда больший, чем сам подрыв, хаос вокруг «Северного потока», а все же под уже разрушенный газопровод удалось заложить еще одну бомбу — на этот раз информационную.

За явно скоординированной атакой на общественное мнение стоят — Нью Йорк Таймс — и другие авторитетные, казалось бы, СМИ. Их одновременные публикации больше похожи на сценарий второсортного боевика, в котором сплошные нестыковки, начиная от места погрузки оборудования и взрывчатки в порту Ростока, который буквально кишит сотрудниками полиции и таможни, а как иначе — режимный объект — заканчивая судном заговорщиков. И это не какой-нибудь «глубоководный аппарат», а совсем уж простенький для такого случая круизный парусник.

А это — десятки таких же в порту приписки на острове Рюген. Подобными белоснежными яхточками здесь усеяны все причалы, а то, что они на вид такие одинаковые, в определенной степени даже плюс, нетрудно затеряться. Но, конечно, не так представлялась лодка для совершения сложной диверсии в открытом море.

Но следствие вынуждено рассматривать все версии и уже успело взять показания капитана гавани, который, по понятным причинам, избегает общения с журналистами, но все-таки раскрыл нам детали своего допроса в эксклюзивном телефонном интервью.

«Еще в январе нас допрашивали федералы. И я в этом участвовал. Мы передали наши данные непосредственно следственным органам. Мы просто регистрировали суда по мере их прибытия. В остальном никакой дополнительной информации. В том числе и названий кораблей у нас нет», — рассказал сотрудник порта Hafendorf Wiek Рене Редманн.

А вот «избранные» западные СМИ, как ни странно, в курсе — имя яхты «Андромеда» — ну точно жертва современной мифологии; ее боевой экипаж якобы состоял из пяти мужчин и одной женщины — капитан, два водолаза, помощники по погружению на глубину и врач. В их распоряжении поддельные паспорта, все необходимое оборудование и самое главное — полтонны взрывчатки.

Вот уж действительно невероятные приключения «проукраинской группировки» в Германии.

«Ну невозможно мелкой банде совершить такое на охраняемой территории. Подобный террористический акт может быть создан лишь при поддержке правительств, это очень серьезный шаг. Но все равно даже если это сделала мелкая группировка, кто стоит за ними? Кто заказчик?», — задался вопросом депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Остаться незамеченными можно было разве что в ближайших рыбацких бухтах. Здесь хотя бы есть подъезд для грузовика, действительно беспрепятственный. И спуск к воде — что называется, «тихий омут».

Местные жители, у которых из каждого окна вид на эту гавань — или смеются во весь голос…. Или разумно стараются не замечать всех этих газетных «небылиц».

Следственные группы Дании, Швеции и Германии на наши запросы — не нашлись что сказать нового. А канцлер Шольц, по словам его спикера, испытывает радость, цитата — «от наметившегося прогресса в расследовании».

Поездки в Вашингтон, похоже, не проходят даром.

«То, что, очевидно, достигаются успехи, впечатляет. Многие ведь выражали мысль, что этого, возможно, не удастся достичь», — сказал Кристиане Хоффманн, спикер кабинета министров ФРГ.

Других поводов для веселья у германского канцлера все равно не предвидится, несмотря на то, что газовые хранилища уже сейчас остаются заполненными на рекордные 68 процентов.

Зима в Германии была действительно аномально теплой, но вот уже почти середина марта, а за окном снег, заморозки. Да и бизнес-климат не радует, экономический прогноз — ухудшается.

Еще бы запасов газа было в избытке — останавливаются сталелитейные предприятия в Гамбурге и Бремене, крупнейший химконцерн BASF объявил о сокращении персонала и останавливает заводы; автогиганты БМВ и «Фольксваген» подумывают о «переезде» в США или Китай; не говоря уже о закрывающихся чуть ли не ежедневно уже пекарнях по всей стране. Выходит, и в этом теперь ответственность Киева, хотя президент Зеленский вопреки воле США не особо желает брать на себя вину еще и за этот саботаж.

А иначе возникает еще один вопрос — куда же запропастилась пресловутая «пятая поправка» о коллективной обороне — или на германские энергетические объекты и натовскую акваторию Северного моря можно без всяких опасений нападать?

«Я в ступоре от таких новостей, потому что маленькая группа людей на лодочке, с какими-то аппаратами смогла сделать невозможное. Но где хоть одно стоящее доказательство произошедшего? Как они преодолели все и смогли это воплотить?», — рассказал Гуннар Бек, депутат Европарламента от Германии.

Само обозначение «проукраинская группировка» — явно указывает на стремление истинных авторов или точнее даже «заказчиков» публикаций в западной прессе переключить фокус с Америки на Украину.

«США совершили террористический акт в водах НАТО, а сейчас делают вид, что они вовсе не причастны к произошедшему. Они сами ведут себя как бандиты, выдумывая в своих кабинетах, чтобы еще такого изобразить, чтобы точно отвести от себя все внимание», — сказал Джон Вароли, американский политолог, журналист.

Особенно в свете неудобных разоблачений журналиста Сеймура Херша, указавшего, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

Экспертное сообщество бурлит, шипит и пенится, точно как воронка на месте подрыва газопровода; больше никто не вспоминает об угрозах лично Байдена в ответ на начало российской СВО.

Информационное поле дестабилизировано, все только и говорят об «украинском следе», но не о том, откуда действительно могут ноги расти. А уж на дне морском тем более не снимешь отпечатки.