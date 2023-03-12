Нет одинаковых историй: что заставляет российских женщин отправляться в зону СВО

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В специальной военной операции принимают 1100 женщин-военнослужащих. Каждая третья из них награждена государственными наградами.

На 23 февраля мы отметили, что праздник День Защитника Отечества сейчас, когда идет спецоперация, приобрел новый смысл. Но вот на этой неделе случилось 8 Марта, и женский день, по моим ощущениям тоже воспринимается иначе.

Да, по-прежнему море цветов, конфет и милых, хотя и порой ненужных, подарков, но за этими аттрибутами подчеркнутой женственности и нежности все отчетливей проступает то, какими сильными могут быть наши женщины. Нет, не в карикатурном стиле — с избой и конем на скаку. Про силу духа прежде всего. Они сейчас обеспечивают тот надежный тыл, который позволяет мужчинам исполнять свой долг на передовой. Об их подвигах не рассказывают с билбордов в российских городах.

Они немного в тени своих мужчин, своих героев. Но кому те в свободную минуту шлют приветы, и передают — не волнуйтесь, с нами все в порядке — мамам, женам, сестрам, дочерям. А кого защищают вдали от родного дома? Их, в первую очередь. И нашим женщинам сейчас нужно быть сильными, чтобы мы, мужчины, были бесстрашными. И если на Западе Родина — слово мужского рода, дословно земля отцов, то у нас Родина — Мать. Об особой важности женщины — говорили на этой неделе и в Кремле во время праздничного приема.

«Для вас нет ничего невозможного. Вы умеете быть и нежными, и женственными, и вместе с тем очень сильными, всегда стремитесь к справедливости, делаете все для того, чтобы жизнь в семье, в обществе, в стране непременно менялась к лучшему», — сказал президент России Владимир Путин.

Госнаграды по традиции вручали представительницам разных профессий — и флейтистке, и доярке, и оленеводу, и многодетным матерям, ведь в каком-то смысле быть матерью 10-11 детей это тоже отдельная профессия. Но в этом году как никогда

на праздничном приеме в Кремле много женщин в форме. Медаль Суворова, Медаль Жукова, орден мужества, согласитесь, не женские в обычное время награды.

Но время сейчас необычное. И когда награждали, например, начмеда Донецкого роддома, выяснилось, что во время бомбежек города она закрывала от осколков новорожденных, а юная журналистка из Херсона чудом выжила при ракетном ударе по переправе. Так что 8 Марта 2023 года — это был день Защитниц Отечества. В самом широком смысле слова, взять ту же награжденную швею из Красноярского края — ее цех сейчас шьет форму для военнослужащих. Она защитница Отечества? Я думаю, да. На своем фронте.

Но есть и те, кто принимает непосредственное участие в специальной военной операции. Их не мало — одна тысяча сто, как заявил на этой неделе министр обороны. И у каждой третьей есть госнаграда.

О чем мечтают эти женщины — узнала наш корреспондент Мери Бадунц, у которой это тоже не первая поездка на передовую.

Говорят, женщинам не место в зоне боевых действий. Опасно, сложно, тяжело. Конечно, очень много неудобств. Да, хотя бы этот бронежилет. Он весит четверть массы моего тела. А еще и каска. Около пары килограммов. Но мы здесь потому что нужны.

Женщина просто так оружие в руки не возьмет. Донбасские девушки вспоминают когда для них началась война. У каждой своя причина встать на этот путь.

«Вы знаете, я родилась на Донбассе, всю жизнь тут жила, у меня тут дом, я его воздвигала, семью тут вырастила — у меня четверо детей. А люди пришли и сказали: „Це наша земля“, извините, я должна уехать?», — рассказала связистка с позывным «Гаврош».

Редкие моменты когда все вместе. Смеются, улыбаются, делятся впечатлениями. Они служат в разных подразделениях, у них разные должности и задачи. Но поговорить всегда есть о чем. Под броней сильной и стойкой — нежное женское сердце.

«Я не медик, у меня немножко другая должность, но я чувствую, как любая женщина, мать, у меня тоже сын, он тоже воевал, конечно, переживания, очень сильные эмоции, хочется, чтобы ничего этого не было, чтобы скорее закончилось, просто чисто человеческие эмоции», — рассказала военнослужащая ВС РФ Марина.

Чаще всего женщины помогают солдатам в тылу — они обеспечивают бойцов всем необходимым, работают с документами, принимают и обрабатывают связь.

Таких, как она — единицы. Невысокая, хрупкая. Мать двоих детей и командир минометной батареи. Про нее смело можно сказать: «железная леди». Прошла непростой путь. В строй встала после того как попала под обстрел ВСУ, когда носила под сердцем второго ребенка. С тех пор многое пережила…. получила тяжелое ранение, когда вместе со своими бойцами вырывалась из окружения во время боев за Волноваху. Снова вернулась на передовую…. Сослуживцы и подчиненные с нетерпением ждали этого момента… совсем не как в первый раз, улыбается старший лейтенант «Ника».

«Поначалу, когда только меня представили, привели в эту батарею изначально как на этой должности начинала, как и сейчас, тот личный состав, послали меня при комдиве. Откровенно, типа баба нафиг нужна. Потом, у нас несколько боевых задач и, ну, со временем, ребята, все-таки, я заслужила авторитет», — рассказала офицер 1 донецкого армейского корпуса с позывным «Ника»

Но чаще всего женщин можно встретить в медчасти. Они спасают раненых и ставят на ноги, нередко это приходится делать с угрозой для собственной жизни.

«Ни одна из них в сложных ситуациях не проявила трусость, слабость, они показали свое стремление выполнять задачу. Никто не написал рапорт. Я ими горжусь полностью. Они вместе со мной продолжали выполнять обязанности», — рассказал начальник подвижной медицинской группы «Вымпел».

Женщинам этого медотряда приходилось вытаскивать бойцов из-под минометных, ракетных, артиллерийских обстрелов… они не прекращали работать и спасать жизни когда на их голову в госпитале сыпались бомбы ВСУ, и ракеты «Хаймарс». Никто не дрогнул. Каждая удостоена государственной награды — медалью за спасение.

«Женское здесь уходит на второй план, и идет желание помочь человеку, потому что мы работаем для наших раненых и больных. И чем больше мы спасем наших раненых и больных, тем быстрее мы приблизимся к нашей долгожданной победе», — рассказала Марина Кордюкова, операционная медсестра.

На передовой выходных нет. Здесь наши военные женщины, независимо от задач и должностей, встречают свой праздник скромно. И, конечно, мечтают о самом желанном подарке.

«Как ни крути в этой ситуации, мы остаемся женщинами, любимые, счастливые, у нас у всех детки, мы просто мы хотим Победы, хотим счастья нашим детям, и всему народу», — рассказала военнослужащая ВС РФ Ольга.