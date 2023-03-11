Росгвардия задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в школу в Москве

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У нарушителя был при себе предмет, похожий на пистолет.

Сотрудники Росгвардия задержали в одной из столичных школ 29-летнего мужчину, вооруженного травматическим пистолетом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления силового ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» во время дежурного патрулирования и направился в школу. Охранник в школе успел нажать тревожную кнопку и не пропустил мужчину внутрь.

Прибывшим на место правоохранителям охранник сообщил, что мужчина прошел в здание школы и извлек похожий на пистолет предмет. Кроме того, со слов охранника, у незнакомца была при себе металлическая труба.

Силовики нагнали нарушителя на улице и задержали его.

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