«Это временное предписание»: Папа Римский допустил отмену целибата
Папа Римский допустил пересмотр обета безбрачия для католических священников
Фото: www.globallookpress.com / Stefano Spaziani
Пока решение не принято, но возможно ли это?
Вполне возможно, что в скором времени для католических священников наступит совершенно новое время: Папа Римский Франциск допустил возможность пересмотра обета безбрачия. Об этом он рассказал в интервью аргентинскому порталу Infobae.
Однако, по его словам, вряд ли это приведет к увеличению числа священнослужителей.
Он также добавил, что целибат в западной церкви — временное предписание и есть масса женатых священнослужителей в церкви восточного обряда.
«Целибат — это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это — дисциплина», — сказал понтифик.
Более того, по мнению Папы Римского Франциска, священник, который не умеет работать с женщинами — незрелый человек.
Напомним, что дискуссия насчет целибата началась в 2019 году, когда обсуждалась его отмена. Сегодня многие видят во Франциске «реформатора» церкви и очень ждут от него большего допуска женщин ко служению.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Папа Римский призвал укреплять многополярный мир.