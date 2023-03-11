«Это временное предписание»: Папа Римский допустил отмену целибата

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Пока решение не принято, но возможно ли это?

Вполне возможно, что в скором времени для католических священников наступит совершенно новое время: Папа Римский Франциск допустил возможность пересмотра обета безбрачия. Об этом он рассказал в интервью аргентинскому порталу Infobae.

Однако, по его словам, вряд ли это приведет к увеличению числа священнослужителей.

Он также добавил, что целибат в западной церкви — временное предписание и есть масса женатых священнослужителей в церкви восточного обряда.

«Целибат — это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это — дисциплина», — сказал понтифик.

Более того, по мнению Папы Римского Франциска, священник, который не умеет работать с женщинами — незрелый человек.

Напомним, что дискуссия насчет целибата началась в 2019 году, когда обсуждалась его отмена. Сегодня многие видят во Франциске «реформатора» церкви и очень ждут от него большего допуска женщин ко служению.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Папа Римский призвал укреплять многополярный мир.