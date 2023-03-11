Русское гостеприимство: посещение России иностранцами станет еще проще

Минэкономразвития: электронные визы и карта для иностранных туристов появятся в 2023 году

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Минэкономразвития работает над упрощением посещения России туристами из-за рубежа.

В 2023 году в России появятся электронные визы и платежная карта для иностранных туристов. Об этом стало известно из сообщения Министерства экономического развития.

«У нас есть понимание, что электронные визы заработают», — заявила руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая на Пятом конгрессе турагентств, организованного Российским союзом туриндустрии.

Шаршавицкая отметила, что еще одно препятствие, мешающее иностранным гостям посещать Россию — это отсутствие платежных инструментов из-за ухода с российского рынка систем Visa и MasterCard. По словам российского чиновника, «Карта туриста» для зарубежных гостей начнет работать в 2023 году и с ее помощью туристы из-за границы смогут осуществлять платежи на территории России.

Эта карта позволит иностранцу забронировать номер в российской гостинице, находясь в своей стране, а по прибытии в России пользоваться картой для оплаты услуг и покупки товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, какие страны могут стать безвизовыми для россиян.