Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН пресечь гонения на УПЦ

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Глава РПЦ заявил о нарушении прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания.

Патриарх Кирилл призвал Папу Римского Франциска и генсека ООН Антониу Гутерриша воспрепятствовать изгнанию монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Уточняется, что патриарх в своем обращении «поделился глубокой обеспокоенностью в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины». Также он отметил, что изгнанию монахов Киево-Печерской лавры предшествовало давление: Кирилл упомянул унизительные обыски монастырских зданий в ноябре 2022 года и расторжение 31 декабря договора с монастырем о пользовании двумя крупнейшими храмами обители.

Патриарх призвал воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря и подчеркнул, что это приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания.

Помимо Франциска и Гутерриша обращения патриарха Кирилла были направлены архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, патриарху Коптской церкви Тавадросу II и многим другим общественно-политическим и религиозным деятелям.

Доступ в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры 2 января оказался закрыт. До этого украинские власти сообщили, что с 1 января 2023 года священнослужители канонической Украинской православной церкви потеряют доступ в Трапезную церковь и главный собор Киево-Печерской лавры — Успенский из-за непродленного договора пользования. Позднее стало известно, что оба объекта передали из ведения УПЦ в управление государству.

В 2022 году украинские власти активизировали действия против УПЦ. Они проводили обыски у епископов, священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре. Их цель была найти след «антиукраинской деятельности». За один декабрь 2022 было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства 13 священников канонической УПЦ. По данным украинских СМИ, некоторые священники из списка якобы владели российскими паспортами и подозревались Службой безопасности Украины в государственной измене.