Ефременкова рассказала, что потратит деньги покойной матери на подарки детям

Магдалина Нуар 53

Юлия Ефременкова рассказала, какой подарок сделает близнецам за деньги покойной бабушки

Ефременкова рассказала, что потратит деньги покойной матери на подарки детям

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

С таким подарком дети смогут на протяжении всей жизни сохранять связь с бабушкой.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о том, что ее умершая мать завещала некий подарок близнецам, рожденным Юлией от ее мужа Мондезира Свет-Амура. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Оказалось, что незадолго до своей смерти бабушка оставила 50 тысяч рублей на новогодний подарок своим внукам. Однако вскоре умерла. Юлия долго думала, что же сделать с этими деньгами, однако решила, что они должны пойти на благое дело и оставить след в памяти детей.

Как раз в этот момент Ефременкова думала о том, когда крестить малышей. Время пришло, и они с супругом решили, что деньги покойной бабушки нужно потратить на крестики. Ведь именно этот подарок останется для них на всю жизнь как напоминание о любимой бабушке.

Напомним, в конце января пенсионерке резко стало плохо по дороге из поликлиники в такси. Ей вызвали скорую и увезли в больницу в Подмосковье. В один из дней женщина перестала разговаривать и самостоятельно есть. Первого февраля она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ефременкова пожаловалась на серьезную проблему после смерти бабушки.

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