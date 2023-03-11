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Политик дал жесткие характеристики многим легендарным личностям. И лишь некоторым — положительные.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Российской Федерации Владимира Путина «великим воином». Об этом он заявил в интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано, которое транслировалась на телеканале La Pizarra.

По его словам, Джо Байден — просто президент, а Владимир Путин — великий воин.

Помимо политическим деятелей, он дал характеристик и других знаменитым фигурам. Например, он назвал Папу Римского чудотворцем.

«Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, президент РФ Владимир Путин — великий воин, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант», — сказал Мадуро.

Кстати, на днях Николас Мадуро отметил десятилетие вступления в должность главы Венесуэлы.

Напомним, что страны Латинской Америки не стали сохранять нейтралитет или отказываться от России после начала спецоперации. Мадуро открыто заявил в ходе диалога с Путиным, что на стороне России. Также он осудил деятельность США и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Латинская Америка поддержала спецоперацию России на Украине.



