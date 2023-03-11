В Нагорном Карабахе снова нарушен режим прекращения огня

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Стрельба произошла в Мардакертском районе, российские миротворцы взяли ситуацию под контроль.

В Нагорном Карабахе зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

Несколько дней назад российские миротворцы пресекли новую вспышку конфликта между армянской и азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе. Тогда произошла перестрелка, после которой обе стороны обвинили друг друга в провокации.

Так, Минобороны Азербайджана заявило, что его подразделения пытались остановить и проверить автомобиль, якобы осуществляющий незаконные военные перевозки по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу из Армении на территорию Азербайджана.

В свою очередь МИД Армении назвал обвинения со стороны Баку «абсурдом» и заявил об атаке азербайджанской диверсионной группы на УАЗ, в котором находились четверо карабахских полицейских, ехавших по служебным делам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нагорном Карабахе произошла перестрелка с убитыми и ранеными с армянской и азербайджанской стороны.