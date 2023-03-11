У Молдавии большой шанс выйти из экономического кризиса быстрее остальных

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Молдавия выйдет из экономического кризиса уже в следующем году.

У Молдавии есть возможность выйти из экономического кризиса быстрее остальных стран Европы. Такое может произойти из-за того, что это государство столкнулось с ростом цен на продовольствие и энергоносители раньше остальных стран Европы. Об этом сообщает директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммера.

«Мы видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдавия пострадала от инфляции раньше, чем остальная Европа», — заявил Каммер.

С его слов, важную роль в вопросе выхода из кризиса будет играть Национальный банк Молдавии. Этот валютный регулятор уже установил главные шаги для купирования инфляции в стране.

«Национальный банк Молдавии предпринял необходимые меры политики сдерживайся инфляции раньше, чем центральные банки в остальной Европе. Поэтому сейчас можно наблюдать, что базовая инфляция в стране стала снижаться», — подытожил директор.

Агентство США по международному развитию выделило Молдавии $30 миллионов в рамках экономической помощи. Выплату направили для поддержания бюджета республики в условиях энергетического кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приднестровье предотвратили покушение на главу республики Красносельского. Также Молдавию захлестнули антиправительственные митинги.