Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»

Актер популярных сериалов ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Латвийский и российский актер Владимир Акимов скончался на 60 году жизни. Трагическую новость сообщила «Российская газета».

Уточняется, что артист ушел из жизни еще 1 марта, но информация о его смерти появилась только сейчас.

Акимов известен российским зрителям участием в популярных фильмах и сериалах. В их числе «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку», «Гончие», «Версия», «Русские страшилки», «Иван Грозный», «Чужой» и другие. Всего в карьере актера 27 проектов.

Владимир Акимов родился в Латвии 17 апреля 1963 года. В 1991-м окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, после чего служил в Даугавпилсском государственном драматическом театре. В 1997 году Акимов переехал в Петербург и стал актером Камерного театра Владимира Малыщицкого.

На экране актер дебютировал в 1995 году в боевике Александра Иншакова и Михаила Туманишвили «Крестоносец».

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