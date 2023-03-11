Украинские пограничники роют траншеи на границе с Молдавией «для борьбы с контрабандой»

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Рвы появились рядом с пунктами пропуска и в местах примыкания к госгранице дорог.

Украинские пограничники начали копать траншеи на границе с Молдавией для борьбы с контрабандистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавскую Пограничную полицию.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Уточняется, что подобные рвы можно видеть со стороны Украины рядом с пунктами пропуска и в местах примыкания дорог к государственной границе.

В конце февраля стало известно, что киевский режим сосредоточил свои войска возле границ Приднестровья. Как пояснила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, расположенные рядом вдоль границы республики силы адекватны «угрозе», которая возможна со стороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные продолжают минировать границу с Белоруссией.