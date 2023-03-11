Французский историк Тодд назвал следующую цель Путина

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Люди на Западе не видят масштаба нависшей над ними угрозы, заявил эксперт.

Запад недооценил силы России, когда спровоцировал конфликт на Украине, и в итоге сам оказался в большой опасности. Об этом в интервью Le Figaro заявил французский историк Эммануэль Тодд.

По его словам, Россия имеет все шансы выйти из сложившейся ситуации победителем в отличие от Североатлантического альянса.

«Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — подчеркнул Тодд.

По его словам, США сами подтолкнули Россию к противостоянию, когда начали вооружать Украину по натовскому стандарту. Теперь же всему «коллективному Западу» не хватает промышленных мощностей, чтобы продолжать снабжать оружием украинскую армию.

Одновременно США и их союзники попытались уничтожить российскую экономику с помощью санкций, однако и здесь не рассчитали сил, отметил Тодд.

«Случилось обратное, и мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить», — резюмировал историк.

На днях авторитетный американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США с начала «нулевых» провоцируют президента РФ Владимира Путина, что в итоге привело к нынешней ситуации на Украине.

По словам Сакса, США из-за «маниакального стремления к расширению НАТО» организовали серию провокаций, в числе которых конфликт с Грузией в 2008 году, дестабилизация в Сирии и попытка свержения дружественного России президента Башара Асада в 2011 году и, наконец, госпереворот на Украине и свержение президента Виктора Януковича в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об озабоченности Путина расширением НАТО незадолго до начала спецоперации на Украине.