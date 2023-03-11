Восьмилетний мальчик погиб в Донецке при обстреле ВСУ

Мэр Кулемзин: мальчик 2015 года рождения погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

В ночь на 11 марта украинские боевики трижды обстреляли столицу ДНР.

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался. Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой устанавливаются», — написал он в Telegram-канале.

По некоторым данным, мальчик погиб вместе с отцом, с которым они ехали в такси.

Позднее Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке Старомихайловка был ранен мужчина 1994 года рождения. Всего, по словам мэра Донецка, в ночь на 11 марта боевики ВСУ трижды обстреляли город.

До этого столица Донецкой народной республики (ДНР) подверглась массированным ударам 8 марта: за сутки по четырем районам города украинские боевики выпустили 15 ракетно-артиллерийских залпов, причинив многочисленные разрушения и ранив двух подростков и одного взрослого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области, полностью обесточив село Искра.