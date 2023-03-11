Депутат Европарламента обвинил НАТО в конфликте России и Украины

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Альянс не стремится продвигать мир и безопасность, заявил ирландский парламентарий.

Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Большая часть формулировок „Декларации о сотрудничестве ЕС — НАТО“ расходится с реальностью. Альянс не стремится продвигать мир и безопасность — его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это. Что НАТО когда-либо делал для мира?» — написал политик в Twitter.

Уоллес также обвинил США и НАТО в том, что они пытаются «вбить клин» между Китаем и Европой. По словам депутата, американская сторона делает из Китая, «который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу», угрозу для Евросоюза. Уоллес предостерег европейцев идти по пути конфронтации с КНР.

Между тем накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину. По словам политика, солдаты стран — союзников Украины могут перейти границу и зайти на землю Украины.

При этом Орбан подчеркнул, что лидеры западных стран заболели «военной лихорадкой». Он обвинил их в нескончаемой отправке вооружений киевскому режиму, указав, что с каждым разом боевая техника становится все серьезнее.

В свою очередь американский политик-демократ Джеффри Янг предостерег НАТО от ввода войск на Украину. По его словам, это может спровоцировать начало третьей мировой войны или «уничтожение Россией любой страны, которая введет войска».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области.