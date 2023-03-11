Использует женщину, как мишень: психолог объяснила, почему Гуф доводит свою жену

Фото, видео: Instagram* / yuliyakorolevaa; Личный архив Натальи Панфиловой; 5-tv.ru

Эксперт считает, что такое поведение — показатель слабого мужчины, который вымещает эмоциональную злость на женщину.

Несколько дней назад Алексей Долматов сильно поссорился с женой Юлией Королевой. После этого он пустился во все тяжкие, сильно обеспокоив таким поведением своих фанатов. Музыкант посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее своей женщиной, а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину. На видео он вел себя как абьюзер: отнимал паспорт Королевой и не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали.

Семейный психолог Наталья Панфилова прокомментировала поведение Гуфа эксклюзивно для 5-tv.ru и сразу отбросила ту причину, что Долматов живет с нелюбимой женщиной, потому что он и у ребенка отнимает возможность куда-то перемещаться от него.

Психолог считает, что вина в конфликте с нынешней женщиной лежит именно на Гуфе. И скорей всего он не столько наказывает ее и ребенка, а больше показывает, что он имеет власть над ними.

Также на его поведение влияет алкоголь или психотропные вещества, которые вызывают агрессивное поведение. Иногда отмена каких-то препаратов в том числе и содержащих болеутоляющие вещества вызывает резкие смены настроения в сторону агрессии.

«Я думаю здесь есть в чем разбираться врачам. Прежде чем все остальные смогут получить более-менее достоверную информацию», — говорит Панфилова.

В первую очередь, эту проблему необходимо решить с медицинской стороны. А во-вторую, уже идти к психологу.

Эксперт считает, что когда человек не любит и есть какая-то психологическая проблема, то как правило начинает присутствовать заметная эскалация, когда человек все более и более раздражается, становится груб, вплоть до того, что он может ударить. Но это как правило заметная тенденция.

А если он реагирует по-разному: то любит, то не любит. Это уже говорит о том, что человек эмоционально нестабилен. А вот факторы, которые влияют на состояние бывают разными вплоть до мировой обстановки. Например, он чего-то боится, в чем-то не уверен и считает, что близкая женщина должна его поддерживать каким-то особым образом. А если она не заботится о нем, то он раздражается и выливает на нее весь свой гнев.

«Использование женщины, как мишень, чтобы слить свое раздражение и негатив, — это старинная история», — объяснила специалист.

Это стабильная и распространенная история, уверена психолог. Иногда современные мужчины пользуются этим старым приемом, чтобы избавиться от своих страхов, неуверенности или от своего собственного раздражения перед жизнью, перед другими людьми.

«Он ее не хочет отпускать, об этом он и говорит. Как же он без своего такого буфера? Ему нужно обязательно тот, кто будет рядом, кого он может обвинить, наказать», — говорит семейный психолог о Гуфе.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Жорин назвал неадекватное поведение Гуфа горем. Он выразил свое сочувствие семье Долматова и объяснил, что прощать рэпера нельзя.

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