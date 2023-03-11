От любви до ненависти: школьница из Подольска погибла от удара ножом

В Подольске школьница погибла в карете скорой помощи после ножевого удара в шею

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Предположительно, так экс-возлюбленный решил отомстить, бывшей а до этого полгода терроризировал ее угрозами.

В Подольске трагедией закончилась жизнь 15-летней школьницы — девочка умерла после ножевого удара в шею. Таким образом девочке мог за что-то отомстить ее бывший парень.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в пятницу, 10 марта, в жилом доме по улице Красная. Девочка в тот день, предположительно, гостила у своей подруги-сверстницы. Туда же, вероятно, пришел еще один гость, 18-летний юноша.

По версии следствия, раньше молодые люди были не просто друзьями, их связывали более тесные отношения. Но от любви до ненависти один шаг, и скорее всего, именно на этой ноте в квартире разыгралась драма. Парень за что-то разозлился на школьницу ранил ее ножом, причем удар нанес в шею, и он оказался смертельным.

Подруга пострадавшей сообщила о случившемся в службу спасения «112». К моменту приезда медиков девочка, предположительно, была еще жива, ее тело погрузили в карету скорой помощи, но по дороге в больницу она скончалась.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, полиция также пытается выйти на след предполагаемого обидчика. По предварительной информации, свою бывшую подругу он ранил на почве мести, а до этого чем-то полгода терроризировал ее угрозами. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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