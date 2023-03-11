Сальдо: киевский режим бросает все резервы на убой под Артемовск

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Киев бросает все резервы на убой под Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Противник активно распространяет слухи, чтобы запугать мирное население региона.

Киев бросает на убой под Артемовск все свои резервы. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На данный момент у врага немного боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск», — сказал чиновник.

Он добавил, что противником распространяются слухи и ложная информация, чтобы среди населения началась паника. Также неонацистам это нужно, чтобы обмануть российские войска.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины, начатую в феврале 2022 года. Ее цель — прекратить геноцид мирного населения со стороны киевского режима. На фоне боевых действий недружественные к РФ страны поставляют Вооруженным силам Украины технику и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, наемника какой страны ликвидировали в зоне спецоперации.