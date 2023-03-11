Сальдо: Киев распространяет слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

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Подобные данные представитель властей Херсона назвал откровенной дезинформацией.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с «Известиями» опроверг предполагаемое наступление ВСУ на левый берег Днепра.

«Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые „ципсошники“. На данный момент у врага немного боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск», — заметил он.

Врио губернатора Херсонской области добавил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются разведкой, а контроль ведется буквально в режиме реального времени.

«Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных», — отметил представитель региональных властей.

Сальдо также сообщил, что российские военные будут заблаговременно знать, если противник начнет настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр.

«Не остается незамеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск», —

Врио губернатора Херсонской области также заявил, что отпор ВСУ в случае попытки форсирования Днепра будет дан сокрушительный.