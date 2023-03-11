Солист «Отпетых мошенников» раскрыл детали отношений с экс-коллегой Богомазовым

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Музыканты не сотрудничают более десяти лет, но до сих пор у них претензии друг к другу.

Лидер поп-группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов высказался о своем экс-коллеге Гарике Богомазове. По мнению солиста бойз-бэнда, артист совсем не в форме — ни внешне, ни духовно.

Как известно, знаменитости не сотрудничают уже более десяти лет, за это время между ними, как это часто бывает среди артистов, образовалась целая пропасть. Аморалов по-прежнему на первых позициях в группе, Богамозов — ушел в закат шоу-бизнеса. При этом последний затаил обиду на бывшего коллегу.

По мнению Гарика, Сергей Аморалов ставит ему и не только палки в колеса. Так, признался он в интервью Андрею Малахову, в прошлом году музыкант пытался сорвать его концерты. Это произошло после того, как Богомазов и другой экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос планировали совместное выступление. Но Аморалов, по его словам, обзвонил всех организаторов концертов и предупредил об отсутствии авторских прав у артистов на выступление от лица коллектива.

В ответ Сергей заявил, что ограничился лишь одним официальным письмом.

«Было лишь информационное письмо, где я написал: «Нельзя использовать бренд «Отпетые мошенники», — сказал Андрею Малахову Аморалов.

По его мнению, раньше Гарик был совсем другим человеком, но с годами изменился и внешне, и внутренне. Тома Хаоса время тоже не пощадило, считает действующий лидер музыкального коллектива.

«Очень плохо выглядит товарищ, я с ним не виделся 12 лет. Он говорит не своими словами, а словами странной супруги, которая льет на меня грязь. <…> Знаете, Гарик был другой, Славик другой — кто-то их изменил», — заключил артист.

Сергей Аморалов выступает в составе «Отпетых мошенников» со времен создания коллектива, с конца 90-х. Артист сразу выдвинулся в группе на лидирующие позиции и стал ее лицом. Кроме того, именно из-под его пера вышли многие композиции для бойз-бэнда. После нулевых состав группы менялся, были и конфликты, связанные с авторскими правами. Но, несмотря на турбулентность, коллектив выжил, и Аморалов в нем по-прежнему на первых ролях.

Личная жизнь музыканта тоже развивалась с стремительно: на пике популярности «Отпетых мошенников» Аморалов три года провстречался с солисткой группы «Сливки» Дарьей Ермолаевой. Однако с главной подругой своей жизни артиста сведет судьба после — с 2004 года он состоит в отношениях с бывшей моделью Марией Эдельвейс. Несколько лет назад влюбленные официально стали мужем и женой, но оба о личном стараются не распространяться.

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