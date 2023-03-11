Парламент Китая назначил Ли Цяна премьером Госсовета КНР

Фото: REUTERS / MARK R. CRISTINO/Pool

Китайские депутаты также выбрали главу Государственного комитета по надзору.

Парламентарии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) избрали премьером Госсовета КНР члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цяна. Об этом стало известно по итогам голосования. Теперь Ли Цян фактически является вторым человеком в государстве.

Ли Цян сменил на этом посту 67-летнего Ли Кэцяна, у которого подошел к концу второй — последний — пятилетний срок на этом посту.

Китайский политик Ли Цян родился в июле 1959 года, долгое время работал в сфере сельского хозяйства. Затем начал работать в департаменте по делам граждан.

В 2002 году был назначен на должность секретаря парткома в родном городе Вэньчжоу. Затем на молодого политика обратил внимание Си Цзиньпин. Будущий глава государства занимал должность секретаря парткома провинции Чжэцзян, Ли Цян с 2004 по 2007 год работал главой его секретариата. Затем, в 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, Ли Цян занял пост губернатора провинции Чжэцзян.

По итогам XIX съезда Компартии Китая в октябре 2017 года Ли Цян вошел в состав Политбюро ЦК КПК.

Также известно, что руководителем Госкомитета по надзору избран замглавы ведомства Лю Цзиньго. Комитет совместно с Центральной комиссией КПК, отвечающей за проверку дисциплины, борется с коррупцией среди чиновников партии и государства. До 2005 года Лю Цзиньго занимал разные посты в органах партии, а также в структуре провинциального управления общественной безопасности.

Затем до 2014 года был замминистра по вопросам общественной безопасности. До октября того же года руководил группой центрального правительства Китайской народной республики (КНР). Группа занималась вопросами предупреждения и принятия мер в отношении деятельности еретических сект.

Госкомитет по надзору создали в марте 2018 года, Лю Цзиньго назначили замглавы ведомства по борьбе со взяточничеством. Ранее 5-tv.ru писал о том, кем впервые стал председатель КНР Си Цзиньпин для своей страны.