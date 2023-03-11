Упавшая с крыши здания льдина убила школьника в Челябинской области

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По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Упавшая с крыши здания льдина убила десятилетнего мальчика в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по области.

Все произошло в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Льдина упала на школьника с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть ребенка.

В настоящее время следователи устанавливают ответственных лиц за организацию своевременной уборки льда с кровли здания.