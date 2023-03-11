Республиканцы раскритиковали Джо Байдена за «безрассудные расходы»

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Республиканцам нужно больше отчетности и контроля за расходами бюджета страны.

Джо Байдена раскритиковали за «безрассудные расходы», когда в конгрессе США начали обсуждать бюджет страны на следующий финансовый год. Как оказалось, дефицит составит два триллиона долларов, что не устраивает республиканцев.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису», — сказал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Ранее Маккарти заявлял, что республиканцам нужно предоставить больше отчетности и контроля за расходами бюджета страны. Всем известно, что Байден регулярно одобряет киевскому режиму пакеты военной помощи на миллиарды долларов, но непонятно, на что конкретно они идут. Тогда же Маккарти указывал, что финансирование Украины может закончиться, когда американская сторона попадет в условия рецессии.

Стоит отметить, что преклонный возраст и здоровье американского президента тоже являются предметами для дискуссий. Некоторые журналисты даже высказывали мнение, что человек, которому 82 года, «не должен управлять страной». Именно столько будет Байдену на момент инаугурации в случае его переизбрания в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из команды Байдена выставляет его на посмешище.