Назван эффективный способ замедлить женское старение

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

Чтобы чувствовать себя молодой, здоровой и счастливой, нужно всего лишь соблюдать одно правило.

Железо способно замедлить женское старение. Об этом в своем блоге на «Яндекс. Дзен» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. По словам эксперта, железо помогает сохранить красоту, продлить молодость, а вместе с ней и ощущение счастья. А дефицит такого элемента в организме способствует обратному процессу.

Бледность кожи, быстрая утомляемость, вялость, апатия, потеря интереса к жизни — эти симптому могут говорить о дефиците железа в организме. Гинзбург отметил, что люди зачастую не обращают внимания на перечисленные симптомы и не пытаются с ними бороться. Эуксперт порекомендовал представительницам прекрасного пола регулярно делать анализ на ферритин.

Гинзбург предупредил, что дефицит железа может спровоцировать у женщин развитие тревожности, психологических нарушений и иных проблем. Чтобы регулярно получать железо, необходимо добавить в рацион мясо, печень, и листовые овощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что может состарить человеческое лицо.