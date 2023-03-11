В США предупредили Запад и Украину, что у России есть еще «много сюрпризов»

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Американский ветеран Эрик заметил, что с течением спецоперации действия российских войск становятся все эффективней.

Западу и Украине не стоит недооценивать российскую армию. Об этом в беседе с изданием Newsweek сказал ветеран американской армии и инструктор украинских боевиков Эрик. По его словам, он имел дело с русскими солдатами в 1989 году.

«Они обладают стойкостью и упорством… Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов», — сказал собеседник издания.

Однако политики и СМИ США ошибочно считают, что российская сторона «заранее проиграла конфликт». Также ветеран заметил, что с течением спецоперации действия российских войск становятся все эффективней.

«Они думают и учатся, и сейчас вы можете видеть это по их операциям», — заключил Эрик.

Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что российские успехи на Украине беспокоят Штаты, поскольку время работает не в пользу ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой российских бойцов на кременном направлении.