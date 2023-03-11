О каких проблемах со здоровьем может сигнализировать храп
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Опасен не сам храп, а сопутствующее ему в ряде случаев апноэ — кратковременные остановки дыхания.
Храп не только доставляет неудобства самому человеку и окружающим, но может также свидетельствовать о проблемах в организме. Есть даже отдельный диагноз — ронхопатия. Она не всегда зависит от габаритов, возраста и пола храпящего, но связана с прогестероном и образом жизни человека.
Опасен не сам храп, а сопутствующее ему в ряде случаев апноэ — кратковременные остановки дыхания. Оно бывает обструктивное (когда сужаются дыхательные пути) и центральное (когда отсутствует стимуляция дыхательного центра). Ночные остановки дыхания особенно опасны для детей — они могут вызвать гипоксию мозга и различные проблемы развития.
Также храп и апноэ могут появиться в результате:
- Пищевой аллергии;
- Курения;
- Инфекции и хронического воспаления;
- Неправильного строения зубов и макроглоссии (увеличение объема языка);
- Перенесенного инсульта и неврологических заболеваний;
- Искривления носовой перегородки и поликистоза яичников.
Внимание стоит обращать не столько на громкость, сколько на регулярность возникновения храпа. Также важно вовремя заметить всхрапывания и ночные пробуждения, головную боль, сонливость и повышение аппетита.
Для борьбы с храпом врачи рекомендуют специальные упражнения, направленные на тренировку подъязычной области и неба — их можно найти в специальных приложениях.
Кстати, подушка мало влияет на предрасположенность к храпу, однако правильное положение тела во время сна может уменьшить храп — верхнюю половину туловища лучше приподнять на 35 градусов.