Крупный пожар вспыхнул в цехе по производству пластика в Подмосковье

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В результате пожара обрушилась кровля.

Пожар вспыхнул в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По последним данным, площадь возгорания выросло до пяти тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, пожар произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье.