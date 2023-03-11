«Старый стал»: Александр Петров напугал фанатов внешним видом

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Актер предстал перед поклонниками в новом образе. Часть фанатов отметили, что это внешне его состарило. По мнению других — Петров приобрел солидный вид.

Актер Александр Петров вышел на связь с поклонниками в нетипичном для него образе: с густой бородой и очках. Прическа артиста была закрыта черном капюшоном. Знаменитый мужчина всегда славился моложавой внешностью, поэтому растительность на его лице, которая зрительно прибавляет года, испугала фанатов. Часть из них написала, что Петров выглядит старым и неопрятным.

«Да что ж вы так быстро все стареете! Мне страшно»;

«Как дед, ей-богу!»;

«Саня старый ты стал, очень старый»;

«Даже Петров постарел», — заявили комментаторы под публикацией актера.

Внешний вид Александра Петрова напугал его поклонников. Фото: Instagram* / actorsashapetrov

Правда, далеко не все подписчики испугались нового внешнего вида звезды. Некоторые фанаты восхитились изменениям артиста. По их мнению, он выглядит солидным и взрослым, а неопрятная борода только подчеркивает его мужественность.

«У тебя с бородой солидный вид»;

«Не слушай писак, что тут пишут. <…> Ты красавчик во всех смыслах, и борода тебе идет, и очки, и все, все, все»;

«Как можно быть таким красивым и талантливым?» — отметили подписчики.

К слову, сам Петров никак не отреагировал на хейтеров. Сейчас артист занят карьерой, он продолжает свою творческую деятельность. Хотя, только недавно знаменитость был другого мнения, касаемо профессии. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров прервал карьеру.

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