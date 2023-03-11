Британия и Франция договорились о совместном обучении украинских морских пехотинцев

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Лондон и Париж также договорились совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и новые системы ПВО.

Великобритания и Франция договорились совместно обучать украинских морских пехотинцев, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Мы согласились обучать украинских морских пехотинцев», — сказал он на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Также лидеры двух стран договорились совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и новые системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам Риши Сунака, Запад с помощью поставок вооружения хочет помочь Киеву начать контрнаступление.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор отметил, что лидеры западных стран заболели «военной лихорадкой». Политик обвинил их в нескончаемой отправке вооружений киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проговорилась, что Канада обучает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2015 года.