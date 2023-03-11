Губернатор Петербурга посетил Мариуполь с рабочим визитом

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Александр Беглов проверил ход строительства соцобъектов. Уже в следующем месяце построенные в Мариуполе детская и взрослая поликлиники примут новых пациентов.

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл в Мариуполь. Там он проверил, как идет строительство и обустройство социальных объектов города-побратима. Первым делом осмотрел поликлиники, ведь именно в них больше всего нуждаются жители. По словам губернатора, здания были практически разрушены. Их пришлось восстановить из руин, причем быстрыми темпами. Теперь наладить лечебное дело местным врачам помогут коллеги из Петербурга. Уже в апреле поликлиники примут первых пациентов

«Для нас было очень важно особенно ввести две поликлиники — взрослую и детскую. В первую очередь, конечно, детскую, чтобы уже оказывать помощь детям. Ну и взрослые тоже нуждаются в соответствующей помощи. Поэтому мы учли все предложения, которые необходимы для наших врачей, для мариупольцев. Мы будем сюда присылать врачей в командировку, чтобы они могли наладить процесс. Но самое главное, что мы сдержали слово. И детская и взрослая поликлиники готовы — в апреле смогут принять первых пациентов», — сказал Беглов.

По словам губернатора, город возрождается, людей на улицах стало больше. Полным ходом идет реконструкция общежития и сквера у драмтеатра, а также Дворца пионеров на проспекте Металлургов. Летом заработает фонтан и другие городские объекты. Восстанавливать их помогают петербургские специалисты — делают все, чтобы Мариуполь вернулся к нормальной жизни как можно скорее.