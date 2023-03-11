Военкор «Известий» рассказал о работе российских бойцов на кременном направлении

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Российские бойцы продолжают наступательные действий в районе Кременной.

Продвигаются российские бойцы вперед и под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), все дальше отбрасывая противника. По словам военных, украинские боевики так быстро покидают линию фронта, что даже не успевают забрать оттуда своих же — раненых и погибших. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Ну вот заходим на блокпост, по этому коридору, где главное пригибаться. Для гражданского человека непривычно. Блокпост меняет статус в зависимости от ситуации. Когда она ухудшается, он превращается в опорный пункт», — рассказал корреспондент.

Нас встречают бойцы луганской полиции: «Морячок», «Беларус», командир спецназа «Чистый» и пес с позывным «Чепуха». С аппетитом ест привезенную нами колбасу. Незаслуженно, говорят бойцы. Сторож-то из него никакой.

«Ну, на танки бросается, а как звоночек не работает», — смеются бойцы.

Многие из этих полицейских воюют с 2014 года. Особенно сложно им было под Харьковом. Бились, почти вгрызаясь во врага. Потом эвакуация населения, отступление войск, тяжелый выход с боем. А ведь начиналось для них там все с привычной полицейской работы.

«С диверсионными группами, пособниками ВСУ, работали больше в этом направлении. А потом наступил момент, когда пришлось становиться полноценным военным, где-то штурмовиком, сапером, оператором БПЛА. Где-то минометчиком», — рассказал сотрудник ОБТФ МВД ЛНР с позывным «Чистый».

В этом поселке случилась дуэль двух операторов дронов. Здесь, на кадрах, «Чистый» замечает, как вражеского оператора беспилотника заботливо укрывают маскировочной сетью. А потом, уже не так бережно, всех ВСУшников накрывает наша артиллерия. А ведь это все будни бойца ОБТФ.

Какая радость у бойцов — ответил сотрудник ОБТФ МВД ЛНР с позывным «Морячок».

«Чтобы все сослуживцы были живы и здоровы. И в семьях чтобы все было хорошо. Это самое главное», — сказал он.

И ребята не упускают возможность передать родным приветствия.

«Хочу передать привет родителям, жене. Пусть не переживают, нам везде во всем помогают», — сказал российский боец.

«Работаем здесь месяц, все нравится», — подхватил другой.

Передал привет и боец, которого назвали в честь героя фильма о российских штурмовиках — «Турист». А парень фильм-то и не смотрел. Но, кажется, герою тому ни в чем не уступает.