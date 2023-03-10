Певица Юта получила звание заслуженной артистки России

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Своей радостью звезда поделилась в социальных сетях.

Знаменитая исполнительница Юта (настоящее имя — Анна Осипова) получила звание заслуженной артистки России. Этой новостью поэтесса поделилась с подписчиками в своем личном блоге. Соответствующий указ пока еще не опубликован на портале правовой информации.

«Указом Президента мне присвоено звание Заслуженного Артиста. Служу Отечеству!» — сообщила звезда.

Певица Юта получила звание заслуженной артистки Чеченской республики в 2006 году. На данный момент на ее счету 11 студийных альбомов и семь полноценных сборников песен. Юта написала музыку более, чем к 40 фильмам, спектаклям и сериалам. В 2015 году она получила премию «Золотой граммофон», а в 2017 была удостоена премии «Шансон года».

23 марта 2018 года Министерство Обороны РФ наградило артистку медалью «Участнику военной операции в Сирии». Певица неоднократно ездила выступать со своими концертами перед военнослужащими в Сирии.

Ранее 5-tv.ru опубликовал поздравление Юты с 8 Марта матерей и жен бойцов СВО.