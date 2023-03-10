Умерла звезда «Тревожного воскресенья» Ольга Катаева

Фото: Кадр из к/ф «Тревожное воскресенье», реж. Рудольф Фрунтов, 1983 г.

Она умерла на 69-м году жизни в Иерусалиме.

Актриса Ольга Катаева скончалась 9 марта. Ее не стало на Родине в Израиле, куда она вернулась в 1995 году после насыщенной и творческой жизни в России. Она играла в таких известных театрах как «Ноев Ковчег», «Цилиндр», «Паргод» и «Тарантас». О смерти рассказали ее друзья и знакомые в соцсетях.

Учебу Катаева проходила в театральной студии при Саратовском ТЮЗе, а в 1978 году вошла в труппу. Актриса работала в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса с 1986 по 1992 год. Затем она стала преподавать в консерватории имени Собинова в этом же городе.

Ольгу Катаеву публика помнит по роли Нины Заречной в «Чайке», а также Маши в «Трех сестрах». Впервые она появилась на экранах в 1981 году, когда сыграла Тамару Самсонову в фильме «Мы смерти смотрели в лицо». Самая известная работа актрисы фильм-катастрофа Рудольфа Фунтова «Тревожное воскресенье». В нем она снялась с Виторганом, Лучко и Белявским в роли сержанта Киры Крыловой.

Последнее появление Ольги Катаевой было в 2011 году — ей досталась роль в российском сериале «Москва. Три вокзала».

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