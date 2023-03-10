Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями

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В Турции начали останавливать транзит грузов, идущих в Россию. В чем причина?

Посольство РФ в Анкаре на данный момент находится в контакте с местными властями из-за остановки транзита грузов, идущих в РФ. Об этом «Известиям» сообщили в диппредставительстве.

«Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — говорится в сообщении.

До этого депутат парламента Турции, глава Партии инноваций Озтюрк Йылма, заявил, что ограничения поставок из Турции в Россию могут быть из-за временных технических проблем, но никак не связанных с санкционной политикой.

Ранее в Турции начали останавливать транзит грузов, идущих в Россию. Речь идет о санкционных товарах, которые поставляли в страну по параллельным каналам.

Страны коллективного Запада резко усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Они планировали разрушить экономику страны, однако не добились этой цели. Зато разогнали инфляцию и ухудшили жизнь миллионов обычных людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как В Турции категорически отвергли вероятность поддержки санкций Запада против РФ.