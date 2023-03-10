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На данный момент из библиотек на освобожденных территориях ЛНР вывезено около 100 тысяч потенциально экстремистских книг.

Из ЛНР вывезли уже около 100 тысяч националистических книг, часть отправили на экспертизу. До освобождения населенных пунктов за материалы на русском языке сотрудники библиотек получали жесткие выговоры. При этом в одном из хранилищ обнаружили детские книги с Бандерой. Какую еще литературу для чтения Киев предлагал детям, узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Еще совсем недавно большая часть этой библиотеки в городе Счастье были завалены националистической литературой. Исключительно на украинском языке, а сама профессия библиотекаря была довольно опасной.

«У нас страничка в библиотеке, была в Facebook*, сейчас в „ВКонтакте“, почему мы пост выставили на русском языке, на каком основании, вплоть до выговора, у меня был выговор», — рассказала библиотекарь Валентина Смольникова.

Валентина Александрова уже 30 лет служит читателям. Последние восемь — в гости периодически наведывались проверяющие, благо никто из них не любил читать, рассказывает хранительница книг.

«Пожалуйста, Жуков. И сколько сюда не приходили, никто не обратил внимания, что он здесь стоит», — рассказала Валентина.

Именно ее усилиями русские книги — оставались на полках, а так называемая патриотическая литература из Киева пылилась в коробках. В том числе из-за таких вот цитат.

«Потомки этой семьи выступали за сепаров, но прилетел снаряд и их разорвало на кусочки. Со всеми сепарами так будет, вот в этой художественной книге. Да, я обязана была ее принять в фонд, но она у меня простояла в хранилище и ее никто не видел», — рассказала библиотекарь.

Сердца украинский читателей уже давно разжигают именно таким глаголом. Вот кадры как будто из антиутопии. Американский репортер рассказывает о борьбе с русской литературой на заводе по переработке макулатуры. А продавца русских книг из Киева заставляют извиняться на камеру.

Немец Штефан Натке в каждом таком новом ролике видит, к сожалению, забытое старое. На круглом столе в библиотеке Горького в Луганске общественный деятель вспомнил, как и в его стране когда-то боролись с книгами. Своего деда мужчина называет фашистом, именно поэтому сейчас намерен исправить его ошибки, выступая против оказания военной помощи Украине.

«Украина движется по тому самому пути, как в свое время Гитлер», — сказал Штефан.

На данный момент из библиотек на освобожденных территориях ЛНР вывезено около 100 тысяч потенциально экстремистских книг. Часть подобной литературы на специальной экспертизе — какие произведения являются частью культуры, а какие могут действительно навредить.

«А вот что предлагали юному читателю. Например, Степан Бандера в образе героя, а не преступника. Отдельными изданиями тоже для детей — пропаганда нетрадиционных саксаульных отношений. Эта книжка была изъята в старобельской центральной библиотека, ее автор из Портленда, его строки и перевели на украинский язык», — рассказал журналист.

Стоит отметить, что украинских классиков, даже в оригинале, никто из читательского оборота изымать не собирается. Они по-прежнему в книжном фонде по соседству с русскими писателями. Просто теперь у них равные права на одной полке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.