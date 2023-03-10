За вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США

Минобороны РФ: биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Qiong; Министерство Обороны РФ

Американские биологи могли небрежно обращаться с патогенами, что чуть не привело к катастрофе.

За вспышкой вируса Эбола в Африке в сентябре 2022 года могут стоять США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучает вероятность искусственного распространения Эболы.

Оказывается, выделенный штамм полностью идентичен вирусу, который был обнаружен в Африке во время эпидемии Эболы в 2012 году.

«В качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», — заявил Кириллов.

Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. Там подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов.

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