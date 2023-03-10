На языке Пушкина: история «Чуда над Жуковским» вышла на большой экран

Фото, видео: Instagram* / egorberoev; 5-tv.ru

Ранним утром 15 августа 2019 года в кукурузном поле Подмосковья совершил аварийную посадку А-321. На принятие решения у экипажа были считанные секунды.

Премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» прошла 9 марта 2023 года в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве на Новом Арбате. На показе присутствовал режиссер киноленты Сарик Андреасян, а также российские актеры Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев, Жанна Эппле.

Фильм основан на реальных событиях и повествует об успешной аварийной посадке самолета А-321 под городом Жуковский 15 августа 2019 года. Во время взлета авиалайнер столкнулся со стаей чаек, в результате чего отказало два двигателя. Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину пришлось экстренно посадить самолет посреди кукурузного поля.

«Страха не было, потому что все произошло быстро, и мы не успели испугаться. Было чувство дискомфорта, неприятные ощущения от того, что ты не можешь ситуацию изменить, переломить», — вспоминает командир авиалайнера.

Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Государственную награду пилотам вручил Президент Владимир Путин в Кремле в ноябре 2019 года.

На премьере фильма присутствовали и пассажиры авиалайнера. Пережившим авиационное происшествие подарили позолоченные кулоны в виде самолета, на которых выгравированы места, где они сидели, и дата их второго рождения.

«Такой большой тяжелый самолет, 90 тонн горючего на борту, упал на землю, и мы остались живы. Это чудо. Даже чисто технически», — делится своими мыслями пассажирка авиалайнера Лидия Ковалева.

Нельзя не заметить внешнюю схожесть Егора Бероева, исполнителя главной роли, с его прототипом Дамиром Юсуповым. Актер признался, что подружился с командиром авиалайнера за время съемок.

«Мы с ним перезванивались вчера. Он говорит: «Давай я приеду в летной форме, и ты тоже приходи. Я говорю: «Слушай, давай каждый будет сам собой. Ты — герой, а я актер», — смеется Бероев.

Режиссер киноленты Сарик Андреасян рассказал, что около 30% фильма — компьютерная графика. Она использовалась в сценах с самолетом: именно когда в воздушное судно врезается стая чаек, или когда один за другим загораются двигатели. Известно, что графикой занимались российские специалисты.

«Все сделано очень качественно. Я думаю, вы увидите все это на экране», — рассказывает режиссер.

Культовую фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров, Сарик Андреасян без сомнения решил использовать в качестве названия киноленты.

«Это настолько поэтично, что наш человек даже после катастрофы выходит и говорит языком Пушкина», — делится режиссер.

В российских кинотеатрах показ фильма начнется 16 марта 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что летчика-героя Дамира Юсупова удивил его 20-метровый портрет на доме в Сургуте.

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