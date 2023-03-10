Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ
Денис Птицын 35
Фото: РИА Новости / Павел Быркин
Темы совещания пока не сообщаются.
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля добавил, что у главы государства на вторую половину дня назначены некоторые служебные совещания и закрытые встречи.
Далее президент будет в Огарево, отметил Песков.