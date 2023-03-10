Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

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Темы совещания пока не сообщаются.

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля добавил, что у главы государства на вторую половину дня назначены некоторые служебные совещания и закрытые встречи.

Далее президент будет в Огарево, отметил Песков.