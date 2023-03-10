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Уже около двух месяцев за жизнь звезды спорта борются медики. Его поддерживают в том числе и бойцы СВО.

Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать руку. Как стало известно 5-tv.ru, пока ее не трогают, но лучше спортсмену не становится, как и хуже, а это значит, что нужно принимать какие-то меры.

Состояние фигуриста стабильное, но тяжелое, особую тревогу у врачей вызывает левая рука. Ситуация с ней может измениться в течение суток. Врачи подтверждают развитие сепсиса, но он пока не ярко выражен. Очевидно, что Костомарову снова будут делать чистку тканей, но но на сколько — пока не ясно, рассказал источник.

Уточняется, что с аппаратов Костомарова пока не снимают, поскольку пока он без них не может. До этого новости о здоровье звезды спорта рассказывал его коллега по цеху Илья Авербух. В Международный женский день он сообщил, что в состоянии Костомарова есть улучшения. Кроме того, по словам Авербуха, фигуристу отправляют письма многие люди.

Послания передаются супруге Оксане Домниной, в том числе и от тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Около двух месяцев назад у Костомарова обнаружили двустороннюю пневмонию, потом его ввели в медикаментозную кому, подключив к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, для поддержания жизни фигуристу провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Позже у знаменитости начались проблемы с кровообращением, затем он перенес несколько ампутаций и два инсульта. Ранее 5-tv.ru писал о том, как будет проходить восстановление Романа Костомарова.