В России стартовал конкурс для фотокорреспондентов в зоне СВО

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Главная цель конкурса — создание фотохроники подвигов нашего времени.

Международная медиагруппа «Россия сегодня» сообщила о старте конкурса фоторабот из зоны проведения Специальной военной операции среди журналистов российских СМИ.

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики стартует 13 марта, когда откроется прием заявок на участие. Прием работ будет осуществляться на странице конкурса и продлится до 27 апреля 2023 года включительно.

«Его главной целью является создание военной фотохроники подвигов нашего времени, достоверно отражающей вклад нашего народа в неизбежную победу над неонацизмом и укрепление мира», — заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.

Фотокорреспонденты смогут продемонстрировать свое мастерство в категориях «Одиночная фотография» и «Фотографическая серия», отобразив ежедневный подвиг участников СВО.

«Ключевая задача нашего конкурса — широко раскрыть понятие „подвиг“. Мы стремимся показать не только всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев, но и не менее великий подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом», — заявил генеральный директор «России сегодня».

Награждать победителей будут на официальной церемонии будут летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.