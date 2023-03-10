«Сидел вроде нормальный, вдруг щелкнуло»: как Лолита столкнулась с маньяком

Певица Лолита Милявская рассказала о том, как ее преследовал маньяк

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Знаменитость уверена, что подобный опыт имеет каждый артист, и рекомендует сразу идти в полицию.

Певицу Лолиту Милявскую преследовал маньяк. Об этом сообщил портал PROZVEZD. По словам знаменитости, она не раз сталкивалась с поклонниками-неадекватами и даже обращалась к правоохранителям.

«Случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию и мне помогли», — сказала Милявская.

Артистка выступает против публикаций с номерами и телефонами селебрити именно из-за того, что их потом могут подкараулить психически нездоровые личности. Лолита подчеркнула, как появление известных людей в эфире действует на человека, понять невозможно.

«Бывает, сидел вроде нормальный человек, вдруг у него что-то щелкнуло, и он стал на тебя охотиться», — пояснила исполнительница.

Звезда эстрады особо отметила, что неадекватных нельзя провоцировать, нужно сразу же идти в полицию. Также она уверена, что любой артист хотя бы единожды менял номер мобильного или обращался в органы по поводу преследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую тайну раскрыла Лолита.