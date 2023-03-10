Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Бабановой

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Теперь семилетняя девочка сможет ходить.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции "День добрых дел". 

Накануне героиней нашего сюжета стала семилетняя Арина из Москвы. У девочки ДЦП и шанс начать ходить может дать только операция. Стоимость с последующей реабилитацией - один миллион сто тысяч рублей.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать даже больше нужной суммы. Всего за сутки вы перечислили два миллиона 818 тысяч 907 рублей. Большое вам спасибо!

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