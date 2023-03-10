Свои надежнее: 90% россиянок предпочитают отношения с соотечественниками, а не с иностранцами

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Почему большинство россиянок предпочитают заводить отношения с соотечественниками, а не с иностранцами?

Россиянки не особенно стремятся заводить отношения с иностранцами. Российские женщины не особенно стремятся заводить отношения с иностранцами. Российские женщины предпочитают заводить отношения с соотечественниками. Об этом пишет издание «Страсти», ссылаясь на результаты исследования экспертов одного из сайтов для знакомств.

Так, 90% девушек, отвечая на вопрос о том, с кем они желают пойти на свидание, отдали свой голос в пользу мужчин из России, а не граждан из других стран. Соотечественники видятся им более надежными партнерами, с которыми больше шансов выстроить серьезные отношения. Важным критерием для них также оказалось отсутствие языкового барьера в общении.

Остальные 10% респонденток, напротив, готовы пойти на романтический ужин только с иностранцем. Как правило, это молодые девушки в возрасте до 25 лет. По их убеждению, иностранцы будут к ним лучше относиться, чем российские мужчины.

Также согласно опросу, более 40% россиянок, стремящихся завести отношения с иностранцем, хотели бы, чтобы их потенциальный партнер был из Испании, Италии или Португалии. Мужчины из Азии, Африки и Великобритании их интересуют меньше всего. При этом только 12% девушек готовы навсегда уехать из России.

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