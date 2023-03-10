«Не мог разговаривать»: что с мальчиком, которого столкнули под поезд в метро?
Источник: подросток, которого столкнули под поезд в метро, отсыпается от пережитого стресса
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
После страшного происшествия подросток отсыпается дома, с ним все в порядке.
Подросток, которого мужчина толкнул под приближающийся поезд на станции метро «Киевская», рассказал, что сильно перенервничал, но сумел вовремя сгруппироваться. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
После происшествия мальчик расказал, что он ехал на тренировку и не видел вокруг ничего подозрительного. Однако в какой-то момент, он почувствовал, что его приподняли и бросили. По счастливой случайности он упал в желоб между рельсами и смог резко лечь.
Подросток после нападения сильно перенервничал, даже в полиции какое-то время не мог разговаривать. Его опрашивали около шести часов. Также известно, что сейчас подросток дома, с ним все в порядке, но он все еще отсыпается после пережитого.
Вчера днем, 9 марта, на станции метро Киевская в центре Москвы мужчина толкнул подростка прямо под приближающийся поезд. 15-летний подросток оказался жив. Сам злоумышленник уже задержан. Им оказался 62-летний мужчина, который неоднократно обращался за психиатрической помощью и проходил лечение в клинике.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро.
Позже жена Владимира Кизика поведала, что вместо подростка на перроне должна была быть она. По ее мнению, супруг мог спутать подростка с ней. Буквально за месяц до происшествия, Владимир пытался задушить свою жену и попал в психиатрическую клинику.
Также известно, что мужчину выпустили из клиники без ведома жены в день происшествия. В местном диспансере ему поставили диагноз «органическое поражение головного мозга с аффективными расстройствами», он лечился от длительной депрессии.
Ранее 5-tv.ru показал кадры того, как мужчина, толкнувший подростка под поезд метро, отреагировал на вопросы о причинах произошедшего.