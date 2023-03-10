Стало известно о планах Маска построить в Техасе собственный город

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Строительство планируется вблизи города Остин.

Американский бизнесмен Илон Маск собирается построить собственный город в штате Техас, сообщило издание The Wall Street Journal. Обозреватели уточнили, что строительство планируется вблизи города Остин.

Маск с коллегами описал идею создать населенный пункт, как своего рода утопию Техаса. По предположениям, город будет находиться около реки Колорадо. Согласно задумке Маска, там могут жить сотрудники его компаний.

Также сообщается, населенный пункт примкнет к строящимся в Техасе помещениям компаний американского предпринимателя. Там уже возвели несколько модульных домов, спортплощадку, бассейн и тренажерный зал.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем общается Илон Маск с пользователями своей социальной сети.