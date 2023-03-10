Умер американский актер Роберт Блейк

Фото: Кадр из к/ф «Скажи им, что Вилли-Бой здесь», реж. Абрахам Полонски, 1969 г.

Блейк известен по ролям в фильмах «Хладнокровное убийство», «Шоссе в никуда».

В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет ушел из жизни американский актер Роберт Блейк, сообщает CBS News. Информацию журналистам подтвердила племянница покойного. Родственница отметила, что Блейк долго боролся с болезнью сердца. По ее словам, актер «мирно скончался с семьей и друзьями».

Блейк известен по ролям в фильмах «Хладнокровное убийство», «Шоссе в никуда», по телесериалу «Баретта».

Накануне стало известно о смерти французского певца и актера Марселя Амона. Ему было 93 года.