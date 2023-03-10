В Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией

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Венгрия еще с начала украинского конфликта не поддерживает бесконечное введение санкций против РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал задуматься о будущих взаимоотношениях с Россией. Об этом он сообщил в своем выступлении на экономическом форуме в Будапеште. По словам политика, восстановление отношений РФ и Европы после завершения украинского конфликта пока далеко от реальности, однако это является нормальным и адекватным требованием.

«Поэтому внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — заявил он.

Орбан также подчеркнул, что Будапешт заинтересован в том, чтобы отношения между Москвой и европейскими странами были сохранены. В основном, из-за энергетического вопроса.

Венгрия еще с начала украинского конфликта не поддерживает бесконечное введение санкций на российскую энергетику, а также выступает против отправки оружия киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине.